Record di partecipanti alla “Zamp-eggiata“. Oltre 180 cani per 400 “bipedi“ sul Serchio

Soddisfatti i vertici Anpana Lucca per la riuscita di questa undicesima edizione record di partecipanti alla “Zamp-eggiata lungo il Serchio: passeggiata lungo il Fiume Serchio con il tuo amico quattrozampe”. “Un’edizione - afferma il Presidente Anpana Lucca OdV, Angelo Bertocchini - che si é obbligatoriamente svolta con un percorso diverso a causa di lavori di riqualificazione sul Parco Fluviale nel tratto degli anni passati, tra Foro Boario e Impianti Sportivi Acquedotto, sempre con partenza e arrivo in Terrazza Petroni. Testimonial dell’iniziativa il comico, attore e regista toscano Graziano Salvadori, con la sua pelosetta Viola, che ha intrattenuto i presenti assieme al Vice Presidente Anpana Lucca, Nicola Fantozzi. E proprio Nicola Fantozzi, coglie l’occasione per scusarsi dell’inconveniente “palloncini”: “Credevamo fosse una bella idea consegnare ai bimbi un palloncino di Anpana. Purtroppo lo scoppio di diversi di questi ha impaurito i cani con preghiera, dei proprietari, di far togliere quelli giá distribuiti, cosa che é stata fatta“. Il record c’è: di 187 cani iscritti e oltre 400 “accompagnatori bipedi”. Parte del ricavato è andato all’associazione “Una zampa per Capannori”.