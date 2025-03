Reclutamento lavoro nel cartario

L’Informagiovani di Lucca, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana organizza per martedì 4 febbraio dalle 9.15 alle 13, un incontro di reclutamento lavoro nel settore cartario. Si tratta di colloqui conoscitivi che si terranno presso la sede dell’Informagiovani di Lucca, in Via delle Trombe.

L’invito è rivolto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione nel settore cartario e che sono in possesso di un curriculum vitae aggiornato. Per partecipare agli incontri è sufficiente portare con sé il proprio curriculum vitae ed effettuare l’iscrizione all’evento. Nel caso in cui non si disponga di un CV aggiornato, è possibile contattare l’Informagiovani per ricevere assistenza.

La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti, su appuntamento. È obbligatorio iscriversi preventivamente contattando l’Informagiovani ai seguenti recapiti: telefono 0583 442319 o scrivendo su WhatsApp 333373597.