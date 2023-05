“Reclusa in casa da mesi, ancora in attesa della data per operarmi“

Reclusa come se dovesse scontare una pena. Gesuina Sensini, cuoca storica del ristorante Da Giulio in Pelleria, è costretta in casa da novembre scorso. E’ da allora che attende la data per l’intervento chirurgico di protesi completa al ginocchio che le farebbe riguadagnare la libertà. “La disponibilità del dottor Pardi, il chirurgo ortopedico che mi dovrebbe operare – dichiara Gesuina – , è massima, mi chiama per tenermi informata, ma evidentemente non basta. Come non bastano i posti letto al San Luca. E quindi le attese diventano infinite“. E si trasformano in un calvario senza scadenza per Gesuina, da mesi chiusa in casa, con le stampelle e il dolore al ginocchio che non le consentono di scendere e poi risalire un piano di scale. E il lavoro? “Sto perdendo tutto, anche perchè le misure di supporto dello stipendio con il tempo ovviamente diminuiscono. E posso ringraziare ogni giorno la sensibilità di Marilina, proprietaria della trattoria. L’assurdo è che l’Asl viene a farmi la visita fiscale e proprio l’Asl mi tiene in queste condizioni, in attesa di un appuntamento che non arriva“. Gesuina si muove con le stampelle, riesce appena ad appoggiare la gamba malata. Ma quando ha provato a uscire di casa l’ha pagata con una giornata di dolori e di ghiaccio sul ginocchio.

“Mi avevano detto che entro la prima metà di maggio ce l’avremmo fatta. Poi invece mi hanno informato che fino a giugno non se ne parla. Se poi ci metti i tempi necessari per la riabilitazione io quando potrò tornare al lavoro? E quando potrò riavere una vita normale?“. E dopo sei mesi sono domande a dir poco legittime.

L.S.