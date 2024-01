Recanatese ultima spiaggia per i rossoneri. Tommasini vicino, la Pantera attende rinforzi

Dopo aver parlato da presidente, rinnovando la fiducia nello staff tecnico e nella squadra, ora Andrea Bulgarella si aspetta risposte concrete, cioè la vittoria, perché i discorsi sul gioco, sui pali, sui tiri in porta, non servono a rinvigorire una classifica che non è ovviamente in linea con i programmi di inizio stagione della società che parlavano di arrivare nelle prime cinque-sei posizioni. Il presidente, insomma, si aspetta una reazione decisa da parte del gruppo, proprio nel momento in cui stanno arrivando le grandi “montagne“, lo scontro diretto di sabato con la Recanatese, passando poi per la trasferta di Gubbio, per arrivare all’impegno casalingo con la Spal, lasciando da parte la semifinale di andata di coppa Italia contro il Padova, obiettivo, al momento, di secondaria importanza.

Del resto è in momenti come questi che si vede se la squadra ha gli attributi giusti per superare una crisi di risultati che nessuno può nascondere, dal momento che la Lucchese ha perso già 9 partite su 21, che ha il quart’ultimo peggior attacco del girone con appena 17 gol e che ultimamente è diventata vulnerabile in difesa. Il presidente non lo ha detto apertamente, ma è implicito che la fiducia nello staff non è illimitata e che quella contro la Recanatese è diventata una specie di ultima spiaggia per l’allenatore Gorgone e non solo. Dal canto suo il tecnico rossonero è chiamato a rimettere le cose e gli uomini ai loro posti, perché i continui cambiamenti hanno finito col creare solo confusione. Ora i tifosi confidano sui rinforzi, ma anche su questo terreno non bisogna farsi delle illusioni. La società ha speso, male, tanti soldi in estate, per cui oggi può avere il "fiato" corto, potendo muoversi solo dietro la partenza di quei giocatori che non hanno spazio. L’unico movimento possibile riguarda per l’ennesima volta l’ingaggio del bolognese Tommasini, che nel Pescara di Zeman è forse il quinto nell’ampio parco degli attaccanti. L’arrivo del giocatore è dato per imminente ed il suo ingaggio è reso possibile, perchè il club guidato dal presidente Sebastiani contribuirà in parte e perché la stessa Lucchese ha in cassaforte qualche euro grazie alla rescissione del contratto fatta da Romero.

Andrea Bulgarella, come aveva promesso, ha parlato alla squadra nell’albergo di Viareggio, scelto come ritiro. Ovviamente non è trapelato nulla, ma in base a quello che il numero uno rossonero ha detto anche a noi, la sua pazienza ha un limite. Infine la notizia che ha lasciato un po’ perplessi è arrivata da Carrara. La sconfitta casalinga per mano dell’Arezzo, una delle poche società che si è veramente rinforzata, è costata la panchina all’allenatore Dal Canto, con gli apuani quarti in classifica con 35 punti…

Emiliano Pellegrini