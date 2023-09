Reati contro il patrimonio nella provincia

LUCCA

Si parla anche della provincia di Lucca nella relazione al parlamento della Dia, relativa al secondo semestre dello scorso anno, che chiude l’analisi sul 2022 dei fenomeni mafiosi italiani. Il 20 settembre 2022 il personale del centro operativo Dia di Firenze e l’Arma dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Firenze, hanno eseguito nelle città di Milano, Catania, Bologna, Viareggio, Bergamo, Salerno e Pistoia un provvedimento emesso dal Gip di Firenze che ha disposto il sequestro, finalizzato alla confisca, di beni mobili e immobili per un valore di oltre 1 milione e 100 mila euro nei confronti di 7 persone e di 4 società. Al momento dell’esecuzione sono stati individuati e posti sotto sequestro 6 immobili, dislocati tra Viareggio, Catania e Massa Carrara, 2 auto di lusso, 1 barca e diverse disponibilità finanziarie, quali prodotto o profitto dei reati, per un valore complessivo di 574642 euro. Le indagini, avviate nel 2017, hanno riguardato alcuni soggetti di origini siciliane, da tempo residenti in Toscana, operanti nella provincia di Lucca ed in particolare a Viareggio, indagati per numerosi delitti contro il patrimonio. Questo gruppo economico occulto serviva, inoltre, da struttura di supporto e consulenza anche agli investimenti illeciti degli ambienti contigui alle organizzazioni mafiose, anche in Toscana e in Lucchesia, e quindi si mostrava sempre aperto ad offrire nuove soluzioni per il reimpiego di capitali e per gestire gli illeciti flussi finanziari.