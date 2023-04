Reality olandese, si gira in centro

Non sono passati inosservati ieri in centro i quattro protagonisti del docu-reality del “Canale 5“ olandese che proprio nella nostra città hanno dato vita alla prima stagione del programma che sarà visualizzato da almeno un milione e mezzo di persone in Olanda. E arriverà anche sulle “nostre“ piattaforme streaming. Si tratta di 4 persone che in questa prima puntata hanno scelto Lucca per viversela negli scorsi più tipici e a contatto con la gente del luogo. Ieri sono saliti sulla Torre delle Ore, sempre seguiti e ripresi dalla troupe, hanno fatto un giro sulle Mura e non si sono fatti mancare la tappa del “Taddeucci“ e del nostro buccellato. Un grande riflettore ancora puntato sulla nostra città, e le sorprese non sono finite: a breve altri importanti canali televisivi, e riviste internazionali, come il britannico Daily Mail che ha appena dato conferma, si occuperanno di Lucca. Ciò grazie anche allo sportello cinema che non solo accoglie le richieste delle produzioni ma si fa promotore di iniziative.