Real Academy Lucca va avanti: Barsanti "Tuteliamo bene pubblico"

Continua a tenere banco la questione legata al centro sportivo di San Cassiano a Vico. "Real Academy Lucca comunica che il TAR Toscana ha accolto l’istanza cautelare presentata avverso il provvedimento con cui il Comune di Lucca aveva revocato la concessione dell’impianto di San Cassiano a Vico fissando la nuova udienza al 7 settembre". Questo si legge su una nota della società, a cui era stata revocata la concessione dell’impianto per presunti abusi edilizi. "Pertanto - continua la nota della Real Academy Lucca - , le attività tuttora in corso relative, in particolare, allo svolgimento dei campi estivi ed al tesseramento degli atleti, proseguiranno come programmate. Al fine di evitare fraintendimenti e speculazioni gratuite, che servono solo ad inasprire inutilmente i toni, il presidente Claudio Polonia precisa che il primo (e, ad oggi, unico) comunicato Ufficiale di FCD Real Academy Lucca è il presente".

Sulla questione è arrivata rapidamente anche la risposta dell’assessore allo Sport, Fabio Barsanti. "La sospensiva della risoluzione della concessione dell’impianto sportivo di San Cassiano a Vico da parte del Tribunale amministrativo regionale, su richiesta della Real Academy, non è una sorpresa per l’amministrazione comunale, era un atto atteso e ovvio con cui il giudice semplicemente ha rinviato la decisione a quando si pronuncerà nel merito della questione. Era scontato che il Tar desse la sospensiva dopo il ricorso: nessuno può cantare vittoria, è il normale corso della giustizia. La Real Academy ha il diritto di fare ricorso, io da assessore del Comune di Lucca ho il dovere di far rispettare la legalità e tutelare il bene pubblico".

"Non esistono figli - prosegue Barsanti - e figliastri e la volontà dell’amministrazione era quella che al campo di San Cassiano venissero fatti lavori secondo le norme e nel rispetto delle regole, tentando in ogni modo di non arrivare alle vie legali. Ciò non è stato possibile per la mancanza di disponibilità e di buon senso del gestore, che ha voluto fare di testa propria scordandosi di essere su un bene di proprietà comunale e all’ennesimo intervento improprio sono partiti i controlli dovuti da parte della Polizia Municipale e degli uffici dell’edilizia privata. L’unica differenza che esiste è quella tra un’amministrazione, quella presente, che sullo sport ha deciso di investire, di fare seriamente e di far rispettare le regole, e quella di chi ci ha lasciato in eredità una situazione da terzo mondo, sia strutturale che a livello di gestione della cosa pubblica". Barsanti, inoltre, ci ha tenuto a fare una precisazione dopo le parole del consigliere del Pd Alfarano. "Non accetto lezioni dai consiglieri del Partito Democratico. Chi attacca non sa di cosa parla visto quello che è stato fatto dall’amministrazione Pardini in un anno non è stato mai affrontato neppure in minima parte in 10 anni di amministrazione Tambellini".

Iacopo Nathan