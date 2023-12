Razzie nei supermercati. Smascherata una banda e recuperata la refurtiva

Facevano razzia nei supermercati, ma sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno individuato e denunciato quattro persone, un 28enne, due 23enni ed un 20enne, tutte di origini rumene e senza fissa dimora, per il reato di furto ai dann di alcuni supermercati.

Alle ore 16 del 14 ottobre scorso nei pressi del casello autostradale di Altopascio i militari dell’Arma avavano fermato e sottoposto a controllo un’autovettura Opel Insigna con quattro persone a bordo, segnalata sospetta da diversi Comandi dell’Arma: la vettura era stata avvistata nei pressi di alcuni esercizi commerciali in prossimità del verificarsi di furti. Considerate le circostanze, i carabinieri avevano proceduto alla perquisizione dei quattro giovani e del veicolo, all’interno del quale rinvenivano circa 600 articoli tra cosmetici e prodotti per la cura della persona, per un valore di oltre 10.000 euro, che venivano sottoposti a sequestro.

Le successive indagini condotte dai militari hanno consentito di fare luce sulla provenienza di buona parte della merce sequestrata, asportata nel primo pomeriggio del 14 ottobre dai supermercati Coop di Lucca in viale Puccini e di San Filippo. Attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dei citati esercizi e grazie alle testimonianze acquisite, i Carabinieri soo riusciti ad individuare i quattro ragazzi come presunti autori di quei furti.

La dinamica era sempre la stessa: due attendevano in macchina, mentre gli altri due entravano nei supermercati e svuotavano gli scaffali all’interno di grandi borse schermate, per poi darsi alla fuga con un’auto. Il successivo coordinamento con diverse Stazioni Carabinieri della regione, ha fatto emergere il concreto sospetto che i quattro giovani potessero essere gli autori di analoghi furti perpetrati il 13 ottobre a Barberino di Tavernelle (FI), Fornacette (PI) e San Miniato (PI), commessi con le medesime modalità.