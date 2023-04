Raspini (Pd) "Ma quali sono le intenzioni"

Anche Francesco Raspini, capogruppo del Pd in consiglio, interviene sui fondi del Comitato per le celebrazioni pucciniane sollevata dal professor Umberto Sereni su La Nazione. Raspini pone, di nuovo e pubblicamente, un interrogativo al quale, dice, "ancora non c’è risposta: Ma qual è davvero la strategia del Comitato Nazionale per celebrare adeguatamente l’anniversario Pucciniano del 2024? Quali le priorità strategiche su questo tema di un Sindaco finora apparso più preoccupato a cancellare, per pure ragioni simboliche di parte, quel che di buono era stato fatto in precedenza, anziché portare avanti una vera politica culturale? Per carità, ci si sta preoccupando molto di organizzare eventi - aggiunge Raspini – ma si sta ponendo la stessa energia per cogliere l’opportunità unica del centenario con interventi qualificanti e duraturi? La domanda non è retorica perché, se di fronte a un’occasione irripetibile come quella dei 9 milioni di euro, la prima idea che viene in mente al Sindaco è quella di impiegare quelle risorse per rifare la facciata del Teatro del Giglio, questo appuntamento rischia di essere l’ennesima occasione persa. Un intervento sicuramente importante, ma che rientra in tutto e per tutto nelle possibilità ordinarie del Comune e che non sposterebbe di una virgola il posizionamento di Lucca nel panorama culturale nazionale e internazionale. E se, invece, le cose non stessero così come inizialmente annunciato dalla Giunta, cosa aspetta il Sindaco a illustrare le sue idee per il Centenario? È stato detto e ridetto che questo appuntamento andrebbe sfruttato per realizzare a Lucca e sul territorio qualcosa che oggi non c’è, anche in termini di progettualità culturale: mi pare, invece, manchi un’idea e si vada un po’ a tentoni. E ciò che è stato brevemente e un po’ timidamente annunciato non è minimamente paragonabile alla portata dell’evento rappresentato dal Centenario. Eppure al 2024 mancano pochi mesi ormai. Quanto al Caffè CaselliDi Simo, a differenza del prof. Sereni, pur condividendo la necessità di porre in essere ogni iniziativa per ridare vita e lustro a questo luogo così importante, nutro seri dubbi circa la possibilità - e anche sull’opportunità - di utilizzare risorse pubbliche per immobili privati. Ma in effetti non è questo il punto, bensì che fine abbiano fatto i proclami e le promesse di chi, dall’opposizione, denunciava esitazioni e disinteresse e oggi, al caldo del palazzo, pare improvvisamente aver perso voce, interesse e memoria".