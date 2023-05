Raspini-Mammini: ”Resta il conflitto di interessi sul piano operativo”

“Questione Cecchini: il consigliere delegato al Piano Operativo è in conflitto d’interessi sulla riqualificazione della Villa di Forci. E resta il dato politico più pesante: la pianificazione urbanistica della città è ferma”.

Lo dicono i consiglieri Pd Francesco Raspini e Serena Mammini, dopo la risposta di Pardini alla loro interrogazione.

“Finalmente dopo ben sei mesi il sindaco ha risposto – spiegano Raspini e Mammini – Ci saremmo aspettati una risposta più esaustiva e completa e non la solita arrampicata sugli specchi. O almeno così speravamo visto il tempo che si è preso per prepararla. Ci sbagliavamo, purtroppo. La risposta in merito al conflitto d’interessi del consigliere Cecchini, delegato a seguire il piano operativo, è stata invece imbarazzante, al punto da chiedersi se il motivo sia da ricercare nel fatto che Pardini ha pensato molto prima di rispondere senza però trovare granché di sensato da dire; oppure se non ha proprio elementi da fornire tanto è imbarazzante per lui la questione. Il sindaco fa spallucce, nega tutto, si appella a cavilli illustrati nemmeno così chiaramente. Questo, a nostro giudizio non fa che confermare la tesi iniziale. Che su questa vicenda la posizione del consigliere delegato, architetto in attività, è inopportuna. È stato infatti proprio l’architetto Cecchini ad elaborare l’osservazione per conto di Van Ogtrop finalizzata a rendere possibile la realizzazione di una Spa aperta al pubblico nella Villa di Forci. Sempre lui ad anticiparne i contenuti per sms all’allora assessora all’urbanistica. Sempre lui a discuterne con l’ex sindaco Alessandro Tambellini. Oggi il sindaco prova a mettere una pezza, ma il dato politico ed etico è palese: può il delegato al Piano Operativo avere relazioni professionali - che nemmeno il sindaco nella sua replica imbarazzata ha potuto negare - in un’operazione immobiliare così importante che proprio dal Piano Operativo dipende? Secondo noi, no. Per il Sindaco evidentemente sì. Ci auguriamo che questa situazione non finisca per inficiare la regolarità di un percorso che già è partito in modo lento e stentato”.