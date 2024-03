Raspini e Alfarano ”Cosa c’è sotto questa storia?"

"Perché il sindaco Pardini e Porciani hanno taciuto per mesi sulle dimissioni di Tronca che sono state rese pubbliche solo da noi dell’opposizione? Cosa c’è sotto questa storia?": tornano a instillare dubbi sulla vicenda delle dimissioni come consulente di Lucca Holding di Francesco Paolo Tronca i consiglieri comunali del Pd, Francesco Raspini e Vincenzo Alfarano, che annunciano un accesso agli atti per fare luce sulle circostanze del recesso e acquisire i pareri del consulente nominato tra le polemiche dell’opposizione nel giugno 2023 e dimessosi, senza che Lucca Holding e il Comune ne avessero messo a conoscenza l’opinione pubblica, in gennaio. La vicenda è esplosa nei giorni scorsi, quando proprio Raspini e Alfarano hanno reso noto l’interruzione del rapporto. "La mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione su questa vicenda – si legge in una nota ­– che senza il nostro intervento sarebbe costata 135.000 euro alla collettività - è evidente. Così come il nervosismo che aleggia negli interventi che si susseguono sugli organi di stampa e che tentano di difendere l’indifendibile. La fumosità con cui vengono gestite alcune partite - le più importanti, a ben vedere - sembra essere un marchio di fabbrica di questa giunta". I due esponenti del Pd, che definiscono la vicenda misteriosa, prendono di mira anche gli esponenti del centrodestra a partire dal consigliere regionale di Fdi Vittorio Fantozzi e al consigliere comunale della Lega Armando Pasquinelli. Per Raspini e Alfarano, la maggioranza "è nel caos più totale anche mentre prova ad imbastire un’imbarazzata difesa".