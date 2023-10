Raspini a testa bassa contro Pardini ”E’ come un contenitore vuoto“

Il capogruppo del Pd, Francesco Raspini, dice la sua sulla questione dell’intitolazione al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. E come da copione non mancavano le bacchettate al sindaco.

Il sindaco Mario Pardini ha annunciato che ci sarà un’intitolazione a Sandro Perini. E’ contento?

“A metà. Da un lato la retromarcia di Pardini è positiva, ancorché tardiva. D’altra parte, questa vicenda ci parla di un’amministrazione in cui il sindaco si comporta come un contenitore vuoto che viene riempito dalla volontà di chi ha, di volta in volta, più potere contrattuale. Casapound e altri hanno un pregiudizio verso Pertini? No, all’intitolazione! Il giorno dopo l’On. Zucconi lo rimbrotta? Ok, intitoliamo questa piazza. Magari inventando una scusa pietosa per giustificare il primo no“.

Ci si poteva arrivare attraverso un percorso condiviso tra maggioranza e opposizione?

“Il capogruppo di FdI ha spiegato su Rai 3 che Pertini non andava bene perché andò al funerale di Tito. Barsanti ha rifiutato di rispondere alle domande scappando in un’altra stanza. Secondo lei c’erano le condizioni?“.

Si è detto che questa vostra richiesta fosse “strumentale”. È così?

“Strumentale è il sindaco che, incapace di ammettere l’errore e di tenere a bada la sua maggioranza, mente spudoratamente parlando di inesistenti questioni procedurali. Da quando al Consiglio sono preclusi gli indirizzi politici su qualsiasi materia?“.

E allora perché non avete intitolato una piazza o una via a Sandro Pertini quando siete stati al governo della città?

“L’occasione è nata adesso grazie all’iniziativa promossa da alcune associazioni (Fondazione Rosselli, Fondazione Turati, Associazione Salvemini, Anpi) che ci hanno chiesto di portare il tema in Consiglio“.

L’immagine di Lucca che è uscita sui media nazionali è stata quella della “città che nega una piazza a Pertini perché partigiano?”. È così?

“Assolutamente no e questo spiega l’indignazione che ha travolto l’amministrazione. Sono significative le parole di Umberto Sereni che ha duramente attaccato la Giunta. Questo aggrava le responsabilità di Pardini che, prestandosi a questa operazione, ha lasciato il timone ad una minoranza revisionista che spadroneggia proprio grazie alla sua debolezza“.

La seduta del Consiglio Comunale è finita in bagarre fra accuse, ‘A noi!’ e grida. Solo scaramucce politiche o c’è dell’altro?

“Le urla di Barsanti che voleva interrompere dopo 50 secondi la mia dichiarazione di voto sono la cartina al tornasole della categoria politica che questa maggioranza ha nella testa. Non il governo, ma il comando“.

Più in generale, qual è lo stile di questa amministrazione?

“L’amministrazione di un sindaco che subisce le scelte e non le orienta. In ritardo su tutti i dossier. Si veda il caso Tronca o le scelte turistiche che rischiano di trasformare Lucca in un Luna Park in cui tutto è possibile senza criteri. O a Puccini, dove si passa da un evento all’altro senza rispettare il nucleo centrale della legge istitutiva del Comitato. Poco nulla su questioni centrali come acqua ed energia, dove Lucca è marginale nel dibattito e nelle scelte. Il Piano Operativo fermo al palo, ma con tre dirigenti all’urbanistica cambiati in un anno. Nessun passo avanti sulla Manifattura e la bega giudiziaria sul Mercato del Carmine ancora aperta. Dopo un anno e mezzo non è più credibile addossare le responsabilità a chi c’era prima“.

Sia sincero e lo sia davvero, se fosse stato lei sindaco e fosse arrivata la richiesta di intitolare una strada a Giorgio Almirante, come si sarebbe comportato?

“Avrei detto di no. Almirante è stato parlamentare dell’Italia repubblicana, ma ha anche lavorato perché quell’Italia non vedesse la luce. La storia ha una parte giusta e una sbagliata. Ma senz’altro non mi sarei sottratto alla discussione. In Consiglio Comunale e non al chiuso della commissione toponomastica“.

Francesco Meucci