Rapporto uomo-animale Nasce un’area protetta

Aprirà la prossima estate la prima area protetta dedicata al rapporto uomo-animale. Grazie al progetto “In-Habitat”, i rappresentanti delle città di Lucca, Riga, Cordoba e Nitra, insieme agli studenti del corso di laurea in Tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila afferenti al dipartimento di Scienze veterinaria dell’Università di Pisa, ieri mattina hanno effettuato una passeggiata ecologica, partita dal Real Collegio, percorrendo una parte delle “animabili”, o animal lines, individuate dal progetto.

L’apertura dell’area protetta, è stata annunciata dall’assessore alla tutela e al benessere degli animali, Cristina Consani. "La passeggiata – si legge in una nota del Comune di Lucca – è terminata all’area verde dietro Campo di Marte, dove nell’ambito del progetto In-Habit, il Comune sta realizzando il primo spazio protetto dedicato al rapporto uomo-animale; è stata questa l’occasione – prosegue la nota – per fare il punto sui lavori". Proprio nell’area protetta a Campo di Marte, al momento sono terminate 2 aree su 5 complessive: "Sono state fatte le recinzioni, inseriti i cancelli, realizzate le pavimentazioni delle aree interne e i vialetti esterni annessi in stabilizzato – spiegano dal Comune – e intervallati da rettangoli in gomma e autobloccanti per dare la possibilità al cane di avere un’esperienza tattile diversificata; realizzate anche le sedute dove potranno salire i cani".

Rimane da completare l’arredo con panchine, fontanelle, fontane con ciotole, due chaise longue, e un gazebo, oltre ad altri giochi e alla sabbiera che verrà inserita nello spazio più grande.

Dice l’assessore Consani: "Gli spazi protetti e i percorsi delle animabili, saranno luoghi a misura delle famiglie nel pieno rispetto del prezioso rapporto tra uomo e animale che arricchisce entrambi i protagonisti; gli uffici e la ditta incaricata stanno lavorando per completare al meglio questa prima area protetta di campo di Marte e se non ci saranno intoppi, contiamo di poter aprire all’utilizzo di tutti i cittadini con i loro pet, già dalla prossima estate".

Terminato l’intervento, i lavori si sposteranno alla seconda area, di dimensioni inferiori, realizzata lungo il Parco fluviale, dietro la Vecchia Guardia.

Oltre agli spazi dedicati, per un importo complessivo di 350mila euro finanziato dall’Unione Europea, il progetto In-Habit ha previsto le “animabili”, un tracciato ben riconoscibile della lunghezza di 15 chilometri, utilizzando piste ciclabili e camminamenti già esistenti, che si sviluppa a partire dalle rive del Serchio, passando attraverso la città e arrivando fino a San Concordio, alla passeggiata dell’Acquedotto del Nottolini.

