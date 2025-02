Rapporto sulle povertà. Valle del Serchio e Piana zone a rischio

L’ottavo Rapporto sulle povertà e l’inclusione sociale presentato in questi giorni a Firenze e relativo al 2024, traccia un bilancio analitico che fa emergere doverose riflessioni sull’andamento generale in Toscana e nel territorio della Lucchesia.

Dalla pandemia alle mutate condizioni geopolitiche, le condizioni di fragilità fanno registrare non soltanto problematiche di natura economica ma sofferenze dal punto di vista della cura sanitaria, alimentare fino ad arrivare all’emergenza abitativa. Spicca, fra gli argomenti presi in esame, la povertà educativa che si inserisce all’interno delle famiglie in sofferenza, come un problema di non poco conto.

Prima di passare ad esaminare alcuni dati che attengono alla provincia di Lucca, vale la pena segnalare un dato emerso dall’indagine: delle 350mila famiglie in Toscana all’interno delle quali troviamo 527mila minori, quelle in condizioni di povertà assoluta sono 19mila. Un dato dal sapore amaro che evidenzia come siano presenti sacche di disagi da non sottovalutare.

Ma vediamo alcuni dati che riguardano il nostro territorio, secondo quello che il Rapporto annovera come “indicatore sintetico per le zone della Toscana in quartili per zona”. Tra le aree a maggiore povertà e vulnerabilità troviamo, su base regionale, la Valle del Serchio; il colore attribuito (verde scuro), sta appunto a significare un rischio di povertà alto.

Si sposta scadendo di una posizione lo stesso dato che riguarda la Piana di Lucca, con un indice (colore verde) di povertà e vulnerabilità medio-alto.

Ancora alcuni dati che riguardano, invece, dei nuclei e minori beneficiari delle misure di sostegno. Da sottolineare che il Rapporto prende in esame i dati relativi al 2023. Gli interventi di assistenza economica con minori beneficiari nella Piana di Lucca vede il numero di 778; i nuclei con minori beneficiari di Reddito di cittadinanza (Inps) sono stati 471 per una spesa di 2,7 milioni di euro, 471 nuclei beneficiari e con 736 minori in nuclei beneficiari. I nuclei con minori beneficiari con Isee inferiore a 6mila euro e beneficiari di Assegno unico e universale, sono stati 1880 con 3202 minori all’interno dei nuclei.

Passiamo adesso alla Valle del Serchio: per interventi di assistenza economica abbiamo avuto 150 minori beneficiari mentre i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza sono stati 138 con 220 minori; ancora, i nuclei con minori sotto i 6mila euro di Isee e beneficiari di Assegno unico e universale, sono stati 420 con una spesa di 1,6 milioni di euro. I minori all’interno di questi nuclei sono stati 718. Un altro dato che emerge dal Rapporto è quello delle funzioni degli “Empori della solidarietà” che sono presenti sul nostro territorio e che svolgono una funzione di distribuzione di beni.

Nell’anno 2024 nel Comune di Borgo a Mozzano, sono stati distribuiti 30mila chilogrammi per una stima di 75mila euro; in quello presente a Massa Macinaia, nel Comune di Capannori, sempre nel 2024, 17mila chilogrammi di beni per 49mila euro di spesa. A Monte San Quirico, nel comune di Lucca, 28mila chilogrammi per 38mila euro mentre nell’Emporio di San Vito, 45mila chilogrammi di beni ammontanti a 95mila euro di spesa. I nuclei familiari che ne hanno beneficiato sono stati 70 a Borgo a Mozzano, 40 a Massa Macinaia, 40 a Monte San Quirico e 110 a San Vito. Per tutti e quattro gli Empori, le ore di volontariato sono state, in totale, 930.