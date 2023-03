Rapinano uno studente alla stazione ferroviaria Arrestati due giovani E’ caccia al complice

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani stranieri per rapina nella zona della stazione di Lucca. Uno di loro è minorenne.

Nella prima mattinata di ieri gli operatori della Squadra Volante della Questura di Lucca hanno tratto in arresto due marocchini di 15 e 18 anni per rapina in concorso ai danni di un giovane di ventuno anni.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 3 di notte. La vittima, uno studente pisano di 21 anni che si trovava presso i binari della stazione ferroviaria di Lucca in attesa del treno per fare rientro a casa, era impegnata in una conversazione telefonica con un amico. All’improvviso, con il pretesto di una sigaretta, è stato avvicinato da tre giovani extracomunitari.

Alla risposta del giovane di non possedere sigarette in quanto non fumatore, i tre hanno iniziato a tenere una condotta insistente chiedendo al giovane di consegnare loro la tessera sanitaria. Al rifiuto da parte di quest’ultimo, uno degli aggressori gli ha spruzzato addosso dello spray, verosimilmente al peperoncino, procurandogli bruciore alla gola e agli occhi.

Impaurito il giovane si è allontanato attraversando pericolosamente i binari, ma è stato raggiunto poco dopo dai tre aggressori che strattonandolo e colpendolo al volto gli hanno intimato di consegnargli del denaro e gli hanno strappato di dosso lo zaino e gli auricolari che teneva alle orecchie. Gli hanno sfilato di mano anche il cellulare intimandogli di sbloccarlo, operazione che il giovane non è riuscito a compiere per lo shock e per la concitazione del momento. Allora gli hanno spruzzato una seconda volta dello spray urticante, ma lui è riuscito a evitare il getto parandosi con il braccio.

A quel punto è stato bloccato alle spalle da uno degli aggressori, mentre gli altri gli frugavano nelle tasche. Ma approfittando di un momento di distrazione si è allontanato correndo verso piazza Curtatone dove, in pochi istanti, grazie alla particolare attenzione nei confronti della zona della Stazione, sono intervenuti gli operatori della Squadra Volante, allertati dalla madre dell’amico con cui poco prima era al telefono, che hanno messo in sicurezza il giovane aggredito.

Alla vista dei poliziotti i tre aggressori si sono dati a precipitosa fuga, ma due sono stati prontamente fermati dagli agenti intervenuti. Perquisendoli, hanno trovato addosso a uno di loro gli auricolari con base di ricarica poco prima sottratti alla vittima.

I due sono stati arrestati per rapina. Il diciottenne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Lucca in attesa di convalida da parte del gip, mentre il minore è stato accompagnato a Firenze a disposizione del Procuratore presso il Tribunale dei minori.

Indagini in corso per risalire al terzo aggressore.