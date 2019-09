Porcari (Lucca), 11 settembre 2019 - Tre persone, almeno due delle quali armate di pistola, hanno rapinato la filiale dell'ufficio postale in centro a Porcari ( Lucca). Secondo quanto si apprende intorno alle 14.40 i malviventi sarebbero entrati in azione minacciando i presenti e portando via quanto era contenuto all'interno delle casse non temporizzate. Nell'ufficio postale, che era ancora aperto, si trovavano dipendenti e alcuni clienti. Secondo una prima ricostruzione i tre uomini sarebbero entrati dalla porta di ingresso principale con il volto travisato, avrebbero fatto inginocchiare tutti e dopo aver svuotato le casse sarebbero fuggiti dall'ingresso posteriore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, subito dopo aver ascoltato le prime testimonianze, hanno avviato le ricerche. Ancora da quantificare il bottino che sarebbe comunque intorno ai 3000 euro. Al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale.

