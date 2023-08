Rapina con coltello a Lucca, arrestati due ventenni

Lucca, 16 agosto 2023 – Rapina in via San Paolino a Lucca. La polizia ha arrestato due sospettati, un 20enne e un 24enne entrambi di origine marocchina. I due, la sera del primo agosto armati di coltello avrebbero rapinato un negozio di kebab. Qualche ora più tardi, dopo accurate ricerche, i due sono stati individuati e arrestati dalla Polizia, ma, non sussistendo il requisito della flagranza, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la liberazione immediata per il reato di rapina, disponendo per uno dei due la direttissima per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso la stessa sera presso un altro esercizio commerciale in piazza San Michele.

Regolari sul territorio nazionale, con numerosi precedenti di polizia per reati di spaccio e recidivi per i reati contro il patrimonio, erano stati anche colpiti dall’Avviso Orale del Questore. Elementi che hanno portato il giudice per le indagini preliminari a esprimere un significativo giudizio di pericolosità sociale che aggiunto alla mancanza di occupazione e di una fissa dimora ha avvalorato anche la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta.

Inoltre, alla luce della cittadinanza straniera e assenza di radicamento sul territorio nazionale, il gip ha ritenuto concreto anche il pericolo di fuga applicando a entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. Immediata la reazione degli operatori delle Volanti, che informati della misura hanno rintracciato entrambi i soggetti e nello stesso pomeriggio li hanno condotti presso la casa circondariale di Lucca in ottemperanza dell’ordine dell’Autorità Giudiziaria.