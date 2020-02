Lucca, 5 febbraio 2020 - Rapina martedì sera in una sala slot di San Concordio, in via Savonarola. I rapinatori, due uomini incappucciati e armati, apparentemente italiani, hanno messo le fascette di plastica a piedi e mani al titolare e all'unico cliente presente in quel momento.

Dalle macchinette hanno portato via circa circa 15mila euro. La Polizia ha avviato le indagini per risalire ai colpevoli