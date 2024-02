Fallisce la rapina al bar. "Mi sono accorto della pistola giocattolo e l’ho spinto fuori"

Lucca, 16 febbraio 2024 – Rapinatore maldestro bloccato e messo subito in fuga dalla reazione del titolare di un bar. Il singolare episodio è accaduto ieri all’alba in via di Tiglio e ora sulle tracce del malvivente c’è la Polizia.

Erano le 5 di mattina e il titolare del bar Puccioni all’Arancio, all’angolo fra via di Tiglio e via Orzali stava aprendo la sua attività come di consueto. Probabilmente qualcuno aveva studiato in precedenza orari e modalità e ha pensato bene di tentare una rapina col favore del buio, pensando di coglierlo di sorpresa e da solo. Ma non è andata affatto così.

«Stavo aprendo il bar – racconta Gabriele Puccioni – quando mi sono visto arrivare addosso un individuo incappucciato, apparentemente giovane, che mi ha puntato contro una pistola. Mi ha chiesto di dargli immediatamente i soldi, ma guardando bene quella che aveva in mano ho capito subito che si trattava di una pistola giocattolo. Allora ho reagito senza perdere tempo e l’ho spinto via dal bar dicendogli di andarsene".

Il maldestro rapinatore è stato colto di sorpresa dalla reazione inaspettata della sua presunta vittima e se l’è quindi filata a gambe levate senza fiatare, facendo perdere le proprie tracce. Il barista ha allora avvisato la Questura che ha preso nota dell’identikit e avviato le opportune indagini. Si tratta di un giovane, quasi certamente italiano, fuggito a piedi, ma a quell’ora non c’erano altri testimoni nella zona.

P.Pac.