Randa Joe, rush finale sfida al femminile tra “Lara“ e “Ohara“

Giro di boa per il concorso Randa Joe. I vincitori delle eliminatorie di sfideranno tra loro per conquistare il titolo di Randa Joe 2023 e vincere il premio più grande: una famiglia. E’ possibile adottare anche “in corsa” i cani in cerca di casa facendone richiesta tramite la mail [email protected], seguita dalle responsabili delle associazioni. I concorrenti di questa settimana sono due. Lara, cagnolina energica e vivace (10 anni), votabile con l’emoticon del cuoricino. Ohara, 8 anni di taglia mediogrande, un po’ diffidente, selettiva per timidezza. L’emoticon è il pollice alzato. Votazioni su Facebook entro venerdì 4 agosto, ore 12.