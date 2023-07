Randa Joe, nuova sfida per vincere “casa“ Ecco Rocky, Batman, Avatar e Pedro

Si chiamano Rocky, Batman, Pedro ed Avatar i quattro cani di questa settimana che

partecipano a “Randa Joe - Concorso fotografico per quadrupedi senza casa”, che andrà avanti ogni settimana per tutta l’estate. Da ieri e fino a venerdì 7 luglio alle 12 sulla pagina Facebook Randa Joe tutti possono votare il loro cane preferito fra gli adottabili in gara del canile municipale di Pontetetto, cliccando sull’emoticon assegnata al concorrente prescelto, per la possibile vittoria di una casa ed una famiglia. Votando gli ospiti del canile comunale di Pontetetto i cani in gara possono vincere casa e famiglia. Nel caso invece si scelga di adottare un concorrente, basta inviare una mail a [email protected] e si verrà subito contattati dalle associazioni di volontari partner del progetto per dare il via all’iter di pre-adozione. Tutti possono votare, il regolamento è disponibile sulla pagina Facebook “Randa Joe”. Rocky è forte e gentile, da troppo tempo vive chiuso in un box, Batman è un maschio di taglia media dal fiuto infallibile e doti atletiche, Avatar è forte e deciso, ama le passeggiate nella natura incontaminata, Pedro è un pitbull di 5 anni, non lega con i suoi simili ma ama gli umani.