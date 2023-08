Randa Joe: Johnny e Legend si giocano l’ultimo posto in semifinale

È in arrivo l’ultima sfida tra i vincitori delle eliminatorie, risultati i più votati nelle sette settimane di presentazione degli ospiti del canile di Pontetetto adibiti all’adozione con, in aggiunta, gli ospiti di rifugi privati gestiti dalle associazioni del territorio. Sono Jhonny e Legend a giocarsi l’ultimo posto rimasto libero in semifinale. Jhonny, maschio meticcio di taglia medio piccola, Jhonny è un meticcio di un anno e mezzo arrivato in un rifugio privato in seguito ad un passato difficile. Legend è una femmina di pitbull di 5 anni, di carattere buono ed affettuoso. Stava per essere recentemente adottata, ma per il fatto che non va d’accordo con i gatti l’adozione non è andata a buon fine. Oltre ad i gatti non va d’accordo con altri cani femmine.

Per esprimere la propria preferenza è sufficiente l’utilizzo della emoticon nell’ultimo post sulla pagina ufficiale Facebook di Randa Joe. È possibile adottare anche “in corsa” i cani ancora in cerca di casa, facendone richiesta tramite l’apposita mail dedicata [email protected]