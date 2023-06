Randa Joe, il primo round lo vince Lara Continua la sfida anti abbandono dei cani

E’ la cagnolina Lara la più votata in questa prima settimana di Randa Joe, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa. Ecco la sua descrizione, che ha conquistato l’affetto dei cittadini: “In barba all’età, Lara è una cagnolina molto energica e vivace. Proprio non li dimostra i suoi dieci anni. Le piace molto giocare, in particolare con la pallina, il suo passatempo ludico preferito. Non è intimorita dall’uomo, anzi, in sgamabatura è partecipe ed ubbidiente. È abituata alla compagnia di altri cani ed a stare in casa”. Lunedì mattina saranno pubblicati sulla pagina Facebook del progetto i prossimi quattro cani in gara, con lo stesso metodo di voto abbinato alle emoticon del canale social. Randa Joe - Concorso fotografico è un progetto del Comune di Lucca - in collaborazione con Lucca Crea, In-Habit Lucca e le associazioni Lav Lucca, Battito Animale, Sos Animali e Ambiente Onlus, Ass.Ca.Ni. - che si prefigge di sensibilizzar sul tema delle adozioni canine e combattere la pratica degli abbandoni nel periodo Tutti i cittadini possono votare, il regolamento è sulla pagina Facebook “Randa Joe”.