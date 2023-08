Randa Joe alle semifinali In sfida Rocky e Paco, cercano una famiglia

Randa Joe, continua la sfida tra i vincitori delle eliminatorie, risultati i più votati nelle 7 settimane di presentazione degli ospiti del Canile di Pontetetto adibiti all’adozione, con in aggiunta gli ospiti di rifugi privati gestiti dalle associazioni del territorio. Fino a venerdì 11 agosto alle 12 gareggiano due fra i quadrupedi più votati dell’estate: Rocky (nella foto) e Paco. Conquistare il titolo di Randa Joe 2023 significherà per uno di loro vincere il premio più grande ed ambito: una famiglia. Ricordiamo che è possibile adottare anche “in corsa” i cani ancora in cerca di casa facendone richiesta tramite l’apposita mail dedicata [email protected]