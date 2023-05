"Rammarico per le lesioni della bimba"

L’Asl interviene sulla vicenda della bimba di 9 mesi che ha riportato gravi lesioni a una mano per una flebo inserita male al San Luca. La piccola domani sarà sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al Meyer. “A seguito di questo episodio – sottolinea la direttrice di Pediatria Angelina Vaccaro –, vogliamo esprimere il nostro rammarico e la nostra vicinanza alla famiglia della bambina coinvolta. Quanto accaduto rappresenta un evento decisamente eccezionale (sia per frequenza che per manifestazione clinica) e sono già stati attivati nella nostra struttura tutti i doverosi processi di verifica su quanto occorso". "Proprio per l’eccezionalità dell’evento, la bambina è stata prontamente trasferita a un centro di terzo livello. Ribadiamo il nostro rammarico per quanto accaduto, consapevoli dell’importanza di offrire ogni giorno le cure migliori a tutti i bambini che si rivolgono al nostro ospedale".