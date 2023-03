Rally Il Ciocco, istruzioni per l’uso Le strade che chiudono e i divieti

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che interesserà anche le strade barghigiane visto che sabato 11 si disputeranno due prove speciali lungo la storica prova speciale di Renaio.

Bene sapere, per gli abitanti della montagna barghigiana e per chi vuole partecipare come spettatore al rally su queste strade, tutte le specifiche relative ai divieti di sosta, di transito ed alle altre indicazioni da seguire per le strade interessate dal passaggio della manifestazione.

Chiusura strada e divieto di sosta per tutti i veicoli: dalle ore 7,40 alle ore 11 e dalle ore 11,55 alle ore 11,50 del giorno sabato 11 marzo e comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara: Sp11 altezza bivio strada vecchia di Renaio (inizio prova speciale) - Pegnana – Bebbio – Renaio – Carpinecchio – Val di Vaiana – bivio per Montebono (fine prova speciale).

Divieto di accesso escluso residenti: Ancora non è stata emessa l’ordinanza che in questo caso sarà a cura della Polizia Municipale di Barga, ma l’accesso alla vecchia strada per Renaio ed al tratto di via comunale che da Ponte di Catagnana arriva fino al bivio per Montebono, dopo la Mocchia nelle ore di passaggio delle prove speciali di Renaio saranno interessati, da un divieto di accesso che però sarà escluso per i residenti. I divieti di accesso riguarderanno la Via Comunale Ponte di Catagnana- La Mocchia ,tratto compreso tra l ‘intersezione con la SP7(Ponte di Catagnana) fino Loc. La Mocchia La vecchia strada di Renaio a cominciare dall’Area di ingresso della Strada vecchia da innesto S.P.11. (Area Partenza Rally).