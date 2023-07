Rallenta la produzione industriale Il cartario contiene le perdite

La produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato rallenta nel secondo trimestre dell’anno. Dopo un primo trimestre di sostanziale stabilità, i mesi aprile-giugno 2023 segnano una frenata, per quanto moderata, rispetto allo stesso periodo del 2022. La contrazione di -2,3% emerge dalla rilevazione del Centro studi di Confindustria Toscana Nord e non è una sorpresa.

Non è ancora disponibile il dato della produzione industriale italiana per l’intero trimestre aprile-giugno, ma alcuni segnali inducono a pensare che il risultato dell’area Lucca-Pistoia-Prato sia in linea con quello nazionale, se non lievemente migliore di questo.

La frenata riguarda non solo il distretto ma anche la realtà lucchese, come conferma il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti, e raggiunge il 2,8% in meno.

"La contrazione quanto significativa – spiega Pieretti – è determinata dal concorso di prestazioni di settori molti dei quali avevano chiuso il 2022 a livelli buoni se non ottimi. E’ il caso del settore che presenta la contrazione più vistosa, l’alimentare, nel trimestre scorso a quota -17,9 per cento e dopo un 2022 che aveva segnato +2,1 per cento e un’ottima tenuta negli anni 2020 e 2021 segnati dal covid. Considerazioni analoghe anche per il -7,7 per cento della metallurgia, negativa nell’intero semestre 2023 dopo crescite rilevanti nei due anni precedenti".

Approfondimento un po’ più articolato si impone per carta e cartotecnica, fermatosi a quota -2,4 per cento. "In realtà – aggiunge Pieretti – quest’ultimo è un dato di tutto rispetto in un contesto come quello italiano in cui il trimestre marzo-maggio (i dati nazionali Istat di giugno non sono ancora disponibili) ha segnato -16,7 per cento. Le analisi condotte da Assocarta spiegano questo risultato con la domanda europea ancora bassa e in generale con l’export molto ridotto, anche a causa della presenza di stock elevati e della crescente concorrenza cinese. Il settore sta quindi vivendo in Italia delle tensioni forti, che le imprese lucchesi hanno saputo gestire limitando fortemente i danni potenziali e nutrendo delle aspettative positive per l’immediato futuro".

