Rallenta la domanda di lavoro. A settembre un calo del 4 per cento

Rallenta la domanda di lavoro anche nelle nostre zone che nel mese di settembre registra nel comprensorio Lucca, Massa e Pisa un calo del 3% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. A dirlo è il Sistema informativo Excelsior: un’indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con ANPAL ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – ISR. A Lucca va ancora peggio della media delle tre province, visto che il dato si assesta su un -4% rispetto al 2022. La domanda di lavoratori delle imprese lucchesi a settembre raggiunge quota 2.680 unità, in lieve decremento (-100 unità) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando erano invece cresciute, rispetto al 2021, di circa 10 unità.

Ancora elevato lo scostamento tra domanda e offerta: le imprese della provincia di Lucca dichiarano infatti difficoltà nel reperimento dei lavoratori per il 56% delle posizioni aperte, un valore superiore di 7 punti percentuali rispetto al settembre 2022. Tra i motivi dichiarati dalle imprese il più rilevante è la mancanza di candidati (37%), salita di quattro punti percentuali rispetto a dodici mesi fa, seguita dalla preparazione inadeguata degli stessi (14%, un punto percentuale in più di settembre 2022).

"Il rallentamento dell’economia – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – inizia a mettere in allerta le imprese frenando, di conseguenza, la loro domanda di lavoro in un quadro che continua a segnalare forti criticità nel trovare personale da assumere. Per ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro, come Camera continuiamo a lavorare per attuare strategie che promuovano l’incontro domanda-offerta di lavoro. Insieme alla Fondazione ISI e Lucense, parteciperemo al Salone dello Studente a Carrara Fiere per guidare giovani e famiglie nelle decisioni riguardo a studi e carriere".

Delle 2.680 assunzioni programmate a settembre dalle imprese lucchesi, il 38% (1.020) sono nell’industria, mentre il restante 62% (1.660 unità) nei comparti dei servizi. La domanda di lavoro delle imprese industriali cresce grazie esclusivamente alle costruzioni (+6%), a conferma del perdurare degli effetti dovuti agli interventi edilizi agevolati e della partenza dei lavori finanziati dal PNRRPNC. Tutti gli altri settori presentano invece il segno meno. Quanto alla durata delle assunzioni, va sottolineato come il ricorso a contratti stabili (tempo indeterminato e apprendistato) riguarda ancora solo il 28% dei casi, un valore comunque superiore di due punti percentuali rispetto al 2022 e che sale anche nel raffronto con i mesi precedenti.