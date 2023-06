Raid notturno nelle auto Giovani scoperti a rubare In manette un ventenne

Raid nella notte alle macchine parcheggiate in via Pascoli. Vetri spaccati per poi rubare tutto quello che si trovava all’interno dell’abitacolo. Ad accorgersi del fatto e quindi a chiamare la polizia, è stato uno dei residenti della zona, svegliato dai rumori sospetti. La polizia ha quindi arrestato per furto un giovane di origini marocchine, di vent’anni, con precedenti alle spalle e senza fissa dimora. Insieme a lui c’era anche un ragazzo minorenne, di 17 anni, suo connazionale.

Intorno alle 3 di notte, mentre tutto intorno il quartiere era piombato nel silenzio e nel sonno, i due ragazzi si sono mossi tra le macchine, indisturbati, alla ricerca di qualcosa da rubare.

Nello specifico sono riusciti a spaccare e ad aprire tre auto, lì in sosta, e a portare via i pochi oggetti che erano stati lasciati nell’abitacolo dai vari proprietari. Si tratta di una refurtiva di poco valore, tra cui una borsa per il mare e occhiali da sole.

I rumori, però, dei vetri spaccati, devono aver interrotto il sonno di uno degli abitanti della zona. Ormai sveglio, si è affacciato alla finestra e lì non ha avuto dubbi. Erano appunto le 3 di notte quando il cittadino ha chiamato la polizia, per denunciare quanto stava vedendo dalla sua finestra: due ragazzi che armeggiavano su alcune macchine in sosta, in via Pascoli. A quel punto, mentre gli agenti delle volanti raggiungevano il luogo il più velocemente possibile, nel tentativo di beccarli in flagrante, l’operatore della sala operativa rimaneva in contatto telefonico con il testimone, per ricevere informazioni in tempo reale sui responsabili e sui loro spostamenti. Nonostante fosse notte, è riuscito a vedere e a descriverne il loro abbigliamento nel dettaglio, indicando anche la direzione nella quale si erano diretti. Informazioni che si sono rivelate fondamentali, consentendo agli agenti di polizia in auto di individuarli e bloccarli. Di fronte alla polizia, il ragazzo di 20 anni ha provato a fornire false generalità, ma dal controllo è stato trovato in possesso di alcuni strumenti atti ad offendere, oltre agli oggetti evidentemente rubati dalle auto. Rintracciati poi i proprietari delle auto danneggiate, infatti, gli agenti hanno potuto constatare che quegli oggetti erano stati effettivamente presi dalle loro macchine. Il 20enne è stato quindi arrestato e condannato, nella direttissima di ieri, a 8 mesi con pensa sospesa. Denunciato il minorenne.

Tere. Sca.