Raid nelle case: scoperta la banda. I carabinieri identificano tre ladri

Svolta nella caccia ai ladri che hanno messo a soqquadro la Valle del Serchio negli scorsi mesi. I furti in appartamento per mesi hanno spaventato l’intera Valle del Serchio, con alcune zone particolarmente colpite come Barga. Sono stati fatti vertici in Prefettura a Lucca e tanti incontri con i cittadini nel territorio, con la finalità di informare i residenti e cercare di prevenire il fenomeno. Nel frattempo, però, è andato avanti il lavoro dei carabinieri di Castelnuovo, che grazie a un lungo e minuzioso lavoro sono riusciti a dare un’identità ad una banda di ladri che si è resa protagonista di una serie di raid in vari Comuni della Valle soprattutto in estate e in autunno. L’attività investigativa dei militari del Nucleo Operativo di Castelnuovo di Garfagnana è partita settimane fa, sfruttando tutte le informazioni e i dati che potevano raccogliere. A partire dalle immagini delle telecamere di sicurezza, gli accertamenti sul territorio, i servizi preventivi e le informazioni raccolte sul territorio. Grazie all’insieme di tutti questi fattori, i Carabinieri sono riusciti a dare un volto ai malviventi.

Si tratta di tre cittadini di origine balcanica che, fin da agosto dello scorso anno, avevano imperversato in queste zone mettendo a segno alcuni colpi all’interno di abitazioni residenziali e creando non poca apprensione tra la popolazione.

La loro identificazione non è stata facile, trattandosi di pendolari del crimine provenienti da altre provincie toscane. I membri della banda, che agivano da sola e senza appoggiarsi a riferimenti nel territorio, non risiedono in Italia e non avevano una base di riferimento in Toscana, anche nei periodi in cui si spostavano per i loro furti.

Determinante per la loro identificazione sono state le analisi scientifiche operate dai militari dell’arma, comparate sia con le risultanze informative dei molti servizi preventivi che i militari dell’Arma assicurano quotidianamente nei territori della Valle del Serchio, sia con i dati raccolti dalle telecamere di sorveglianza poste dalle amministrazioni comunali nelle rispettive giurisdizioni. Le indagini non si fermano qui, ma anzi adesso inizierà il lavoro di ricostruzione, per capire quanti e quali colpi sono stati effettuati dalla banda appena identificata.

I tre saranno sottoposti al giudizio dell’autorità giudiziaria lucchese.

ia.na.