Raid all’ex area Cavanis. Rubati cellulari, bici e abiti

Telefoni cellulari, biciclette di pregio, abbigliamento sportivo, portafogli. Questo bottino di alcuni furti perpetrati venerdì mattina nei pressi del complesso ex Cavanis a Porcari, vicino agli impianti sportivi. Approfittando della giornata di sciopero diversi ragazzi si sono ritrovati per praticare sport. Un raid in pieno giorno e sotto gli occhi delle vittime, che non si sono accorte di qualcuno che, ha studiato bene la situazione, portando via tutto. Si proverà a capire se in quell’area vi sono installate telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire immagini rivelatrici o comunque che potrebbero aiutare a individuare i responsabili, al plurale, del colpo in serie.

Massimo Stefanini