Rai Kids porta la magia dei suoi personaggi L'edizione di quest'anno dei Lucca Comics&Games ha come motto 'together', un invito a vivere e giocare insieme. Rai Kids parteciperà con un ricco programma di appuntamenti per bambini e famiglie, tra cui anteprime, attività di gioco e incontri con i personaggi più amati. Sabato 04 ci sarà la Live Kids Parade.