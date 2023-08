Ragazza accoltellata, è caccia all’aggressore

Lucca, 10 agosto 2023 – Già ai domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti avrebbe dovuto seguire un programma di recupero per tossicodipendenti del Sert di Lucca e invece la polizia, a seguito di alcune segnalazioni, ha scoperto che J.M., marocchino di 26 anni, peraltro denunciato anche per evasione, continuava ad avere frequentazioni a casa e comportamenti ambigui. Il più grave è collegato a un episodio di violenza avvenuto il 30 luglio quando, in circostanze ancora da chiarire e al vaglio degli investigatori, una ragazza è stata brutalmente accoltellata da un soggetto datosi alla fuga e in fase di rintraccio per il reato di rapina e tentato omicidio.

Il magistrato di Sorveglianza di Pisa ha raccolto tutte le informazioni delineando un quadro di assoluta indifferenza del detenuto alle prescrizioni imposte che, aggiunte alle numerose segnalazioni della Squadra Volanti, ha permesso di ritenere che i reiterati comportamenti erano tali da poter determinare la revoca della misura.

Il soggetto è stato condotto nel carcere di Lucca per scontare il resto della pena fino al dicembre del 2023.