Raffica di furti e altri reati. Arrestato un giovane di 24 anni

Sarebbe l’autore di numerosi furti e ha precedenti per spaccio, truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

E’ un italiano di 24 anni che è adesso è sottoposto a un provvedimento di custodia in carcere eseguito martedì pomeriggio dalla polizia.

Il giovane era stato già colpito ad aprile dal divieto di dimora nel Comune di Lucca da parte dell’autorità giudiziaria a seguito di arresto per furto in un negozio del centro, ma in più occasioni era stato colto sul territorio lucchese a commettere ulteriori reati, indifferente alla prescrizione imposta dall’autorità.

A seguito dell’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha raccolto tutti i fatti costituenti reato che il soggetto ha commesso in un arco temporale relativamente ristretto e tutti in violazione del divieto di dimora, tra cui l’ultimo singolare episodio lo aveva visto convincere un operaio di aver perso le chiavi del lucchetto del suo monopattino e indurlo a spezzare, con gli attrezzi del lavoro (un piccone) la catena che lo teneva assicurato alla rastrelliera (episodio interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza), alla luce della inaffidabilità del soggetto in relazione al rispetto della misura cautelare imposta ad aprile, e alla conseguente pericolosità sociale evidenziata, l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’ordine di custodia cautelare nei confronti del soggetto.

Una volante della polizia lo ha individuato nel centro storico di Lucca e ha proceduto all’esecuzione della misura associando il soggetto presso il carcere San Giorgio.