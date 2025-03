Raffica di furti al cimitero. Proteste ad Altopascio

Porta lampada di cristallo trafugato dopo aver allentato le viti che lo sorreggevano (devono quindi averci lavorato portandosi dietro gli attrezzi giusti), vaso di marmo sparito, fiori, suppellettili, oggetti di valore economico oppure affettivo che hanno preso il volo. Al cimitero di Altopascio altra impennata di furti nell’ultimo periodo con i cittadini che vanno su tutte le furie. Divampa la protesta sui social da parte di coloro che si recano a trovare i propri cari e vedono profanate le sepolture dei propri morti. C’è chi invoca l’aumento delle telecamere della videosorveglianza, ma è chiaro che non possono essere installate in ogni metro quadrato del camposanto e le immagini dovrebbero essere monitorate minuto per minuto. La necessità di attuare provvedimenti concreti spinge anche gli utenti a proporre soluzioni non facilmente realizzabili, come quella di rimettere fisicamente i custodi. Potrebbe rappresentare un buon rimedio, ma di giorno. Di notte, infatti, non sarebbe possibile. Insomma, una questione che sta a cuore a tutti, anche se questi blitz nei cimiteri si verificano ovunque, non solo ad Altopascio. Una signora, T.N. le sue iniziali, ha commentato: "Rubare è ignobile, farlo in un cimitero è un vero sacrilegio non c’è più rispetto nemmeno per i defunti". Poche settimane fa stesse doglianze a Capannori. Ma.Ste.