Raduno degli alpini. Paese pronto alla festa

Penne nere barghigiane al lavoro per un importante evento che si terrà nella cittadina ad ottobre: il terzo raduno degli Alpini Toscani. Lo scorso anno si è svolto a Massa, e stavolta tocca alla cittadina barghigiana ospitare questo importante momento di aggregazione delle penne nere toscane che si svolge sotto l’organizzazione dell’Associazione Nazionale Alpini con il particolare impegno della sezione Pisa, Lucca Livorno con in testa il gruppo Alpini di Barga, la collaborazione della sezione di Firenze e della sezione Massa Carrara Alpi Apuane e con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Barga, della Unione dei Comuni della Media Valle oltre che dell’associazione Pro Loco di Barga.

A Barga in questa "due giorni" è prevista la presenza di centinaia di alpini che giungeranno da tutta la Toscana riempiendo la cittadina.

Il programma inizierà sabato 11 ottobre con un incontro (ore 10) al teatro dei Differenti a cura del centro studi della sezione alpini di Pisa, Lucca e Livorno a cui parteciperanno autorità e delegazioni dell’Ana (Associazione nazionale Alpini). Alle 16 poi la sfilata per le vie di Barga ed alle 17 l’inaugurazione del museo della storia degli alpini barghigiani presso la chiesina di Villa Gherardi in via dell’Acquedotto. Finale in bellezza della prima giornata sul Piazzale del Fosso (in caso di brutto tempo al teatro dei Differenti) alle 21 con il concerto del Coro Ana di Novale (Valdagno-Vicenza).

Il clou del raduno sarà poi per domenica 12 ottobre, con alle 9 il ritrovo sul piazzale del Fosso per il grande corteo che sfilerà.