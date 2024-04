Raddoppiano gli espositori. Azalea, conto alla rovescia

Azalea 2024: raddoppiano gli espositori florovivaisti. Mancano pochi giorni alla mostra-mercato dell’azalea, in programma sabato 13 e domenica 14 aprile a Borgo a Mozzano. Ieri mattina conferenza stampa di presentazione della manifestazione, tenuta dal sindaco Patrizio Andreuccetti, dagli assessori Armando Fancelli e Simona Girelli, dal professor Roberto Ciari dell’Istituto Comprensivo di Barga e dalla dottoressa Laura Magnani responsabile ufficio cultura del Comune. L’evento, che ogni anno attira l’attenzione del grande pubblico, torna ad abbellire il centro di Borgo con fiori, musica, spettacoli, laboratori e tante occasioni di divertimento.

Con una novità: sono infatti raddoppiati gli espositori florovivaistici che saranno i veri protagonisti della mostra-mercato. Sabato alle 10.30 l’inaugurazione. Accanto ai tradizionali banchi di azalee, si sono aggiunti stand di limoni, rose, piante da orto e fiori da giardino, erbe aromatiche e attrezzature da giardinaggio, in un percorso colorato e profumato che si snoderà lungo via Roma e viale Italia. Parteciperanno con un proprio stand espositivo anche le Terme di Bagni di Lucca-Bagno Bernabò.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha voluto sottolineare il gran lavoro di squadra che sta dietro l’organizzazione della manifestazione, che coinvolge molti cittadini, commercianti, comitati paesani, associazioni. "L’obiettivo della festa - spiega - vuol coniugare un prodotto tipico come l’azalea con la valorizzazione del territorio collegando il tutto alla scuola, alle associazioni e all’arte. In questo modo riusciamo a mettere in campo un evento di successo, che dura nel tempo e si rinnova negli anni, dopo aver superato anche la pandemia". Anche l’assessore Simona Girelli ha ribadito lo spirito collaborativo portato avanti con entusiasmo, nell’organizzare la festa, da volontari che vanno da 15/16 anni fino ad oltre 50.

"Così come importante - aggiunge Girelli - la collaborazione dell’Unione dei Comuni e dell’Istituto Comprensivo, che proporrà un’iniziativa con i Colori della Pace". L’assessore Armando Fancelli ha fornito indicazioni circa la sicurezza e la regolamentazione della viabilità interna nei due giorni della festa, rassicurando sui collegamenti ai paesi. Ingresso libero.

Marco Nicoli