Raccolta funghi e legna. Come fare con Asbuc

Continuano le attività ed i progetti portati avanti da Asbuc Barga, l’amministrazione separata per i beni di uso civico del territorio barghigiano. Tra le novità, con la recente approvazione del bilancio previsionale 2025, la notizia che Asbuc ha chiesto di partecipare ai finanziamenti del Psr nell’ambito di un bando per il piano di gestione forestale che scade proprio nel 2025 e che dà accesso anche ai crediti di carbonio. Grazie al finanziamento che Asbuc spera di ottenere verrebbe realizzata anche un’area pic-nic esterna al Bivacco della Caciaia e verrebbe ripristinato il sentiero che dalla Basserella sale al Monte Romecchio per scendere poi a San Bartolomeo. Sempre con questi fondi sarebbe previsto anche il ripristino della staccionata della strada nei pressi della Vetricia. Il tutto per un totale di 70 mila euro.

È stato recentemente variato anche il regolamento per la raccolta dei funghi nei territori gestiti da Asbuc; è stato in particolare deciso che il tesserino annuale per la raccolta dei funghi per i non residenti costerà 130 euro fino al 31 maggio e dal 1° giugno salirà a 180 euro. Il tesserino giornaliero sarà di 15 euro per i non residenti. Tutto il regolamento per la raccolta dei funghi si può comunque consultare sul sito di Asbuc Barga.

Tra le attività in divenire, da sapere che il prossimo 27 marzo ci sarà alla sala Colombo di Barga l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2024. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione di alcune variazioni riguardanti il regolamento sul diritto di legnatico per i cittadini del comune di Barga. Dopo tale approvazione potranno essere presentate le richieste di legname che come lo scorso anno potranno beneficiare di uno sconto di 1 euro al quintale per chi ne farà richiesta. Verranno accettate fino a 100 domande. Lo scorso anno la richiesta di legnatico non è stata molto alta e quindi fin da subito l’invito di Asbuc a presentare a tempo debito la domanda per usufruire di questa possibilità che riguarda tutti i cittadini del comune.

Luca Galeotti