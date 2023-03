Raccolta fondi per l’epilessia Nel nome di Asia Rousseau

Raccolti, a Castelnuovo, 3.300 euro per sostenere l’acquisto di un macchinario che può monitorare a distanza i pazienti che soffrono di epilessia. È questa la cifra consegnata alla famiglia di Asia Rousseau, 25 anni, castelnuovese, prematuramente scomparsa. La famiglia si era attivata per far sì che fossero raccolte offerte indirizzate ad un progetto specifico del centro "La nostra famiglia" di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, dove Asia veniva spesso ricoverata per le terapie. "Abbiamo effettuato il bonifico pochi giorni fa– spiega la mamma Manuela Grassi – con i soldi raccolti per il funerale di Asia e anche con quelli messi assieme in un incontro conviviale al ristorante Il Baretto per ricordare la nostra Asia. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine e invitiamo a proseguire nelle donazioni". Per sostenere il progetto l’Iban è IT 86 B 0569 62290 00000003936X96, intestato a “La nostra famiglia“ con causale "Per vivere ogni giorno in sicurezza". L’obiettivo è acquistare un macchinario, dal valore di 27mila 500 euro.