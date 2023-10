"Raccolta Differenziata a Barga: calo del 2022 rispetto al 2021"

La raccolta differenziata nel 2022, nel comune di Barga si è attestata su una percentuale del 78,24% per un totale di 4.473 tonnellate di raccolta differenziata rispetto al totale di 5.717 tonnellate e quindi con un rifiuto non indifferenziato pari a 1.244. Un dato, per quanto riguarda la percentuale di raccolta, in ribasso rispetto al 2021 con il comune che è sceso dall’8° al 9° posto in provincia di Lucca e al 51° posto in Toscana rispetto al 44° del 2021.

Barga nella provincia si posiziona dietro a Capannori (87,50%) che rimane da anni il comune più virtuoso; Montecarlo (85,80); Massarosa (83,95); Seravezza (82,78) Lucca (81,76); Borgo a Mozzano (81,52%) che ha fatto un bel balzo in avanti; Pietrasanta (80,34); Forte dei Marmi (78,54).

Dietro Barga invece, tra gli altri, Camaiore (78,03); Bagni di Lucca (77,89); Coreglia (76,70); Pescaglia (73,55); Porcari (71,68); Pieve Fosciana (70,88); Fabbriche di Vergemoli (70,30); Gallicano (68,76); Castelnuovo (56,78); Sillano-Giuncugnano (56,26) e poi gli altri comuni tra cui, fanalini di coda, Careggine (18,26) dietro a Vagli Sotto (21,76). Nel 2021 la raccolta differenziata nel comune era pari al 79,89% con 4.244 tonnellate di rifiuti differenziati e 1.968 di raccolta indifferenziata. Tornando al 2022, tra i materiali differenziati figurano carta e cartone con 1.025 tonnellate; vetro con 486 tonnellate; lattine con 25 tonnellate; plastica con 441 tonnellate; scarto di multimateriale 35 tonnellate; organico 901 tonnellate; sfalci e potature 557; metalli 144 tonnellate.

I dati di Barga, come percentuali di raccolta, sono in calo anche rispetto agli anni precedenti. Nel 2020 il comune faceva registrare una raccolta differenziata superiore all’84%, il 18° posto nella classifica dei comuni virtuosi della Toscana ed il 3° tra quelli della provincia di Lucca. Da molti anni comunque il comune di Barga è tra i comuni più virtuosi avendo superato la soglia minima del 65% da ormai un decennio e forse più.

