Raccolta di abiti usati e olii esausti. Parte domani il nuovo servizio

Partirà domani 4 marzo il nuovo servizio di Sistema Ambiente per il recupero degli abiti usati e la raccolta degli olii esausti.

A questo scopo verranno posizionati in modo visibile e, soprattutto, controllato, dei Punti di Conferimento mobili: saranno piazzati il martedì in piazza Cesare Battisti a Ponte a Moriano dalle 8 alle 12, e ogni sabato mattina, alla stessa ora, in prossimità del sottopasso della bretellina nei pressi di piazzale Don Baroni. “Questo servizio rappresenta un’importante opportunità per i cittadini – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani –. Vogliamo portare la raccolta direttamente nelle aree più frequentate, facilitando il conferimento“.

Gli abiti usati dovranno essere conferiti nel contenitore dentro sacchi ben chiusi, le bottiglie di olio di plastica a perdere dovranno essere inserite integralmente nei contenitori, e sarà vietato il travaso di liquido sul posto.