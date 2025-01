Raccolta del vetro posticipata: "Capannori sta sbagliando"

"La raccolta dell’indifferenziato e del vetro a Capannori passano dal ritiro settimanale a quindicinale. Ennesima riduzione della raccolta". Tutto ciò accadrà solo a Capannori. Lo afferma Liano Picchi, coordinamento comitati ambientali Piana il quale aggiunge: "Una assurdità perché il vetro in particolare creerà notevoli difficoltà sia alle famiglie che agli addetti alla raccolta. Le famiglie dovranno mettere a disposizione gratis dell’ Ascit un altro metro quadrato in più della loro abitazione per trattenere in casa bottiglie e contenitori consumati nei quindici giorni. Poco interessa a lor signori delle difficoltà per chi vive in un appartamento non troppo grande o dei pesi eccessivi da trasportare quindicinalmente per persone anziane che magari vivono anche ai piani rialzati. Meno ancora sembra interessarli dei pesi fuori misura a cui sottopongono il personale addetto alla raccolta".