Domani anche nel comune di Barga si può partecipare alla giornata di raccolta del farmaco 2023, iniziativa indetta dal Banco Farmaceutico e che si tiene in tutta Italia dal 7 al 13 febbraio. Come rende noto il referente per il Banco Farmaceutico della Caritas di Barga, Marcello Bernardini, aderente al progetto del Banco è la Farmacia Mollica di Ponte all’Ania e la raccolta quindi si terrà qui, con la presenza per l’occasione dei volontari del Banco del Non Spreco del comune. L’appuntamento è per domani dalle 8,30 alle 19,30. Gli utenti della farmacia che vogliono partecipare, potranno quindi acquistare e donare i farmaci da banco ai volontari presenti. Il materiale raccolto sarà poi consegnato alla fine della giornata Misericordia del Barghigiano che la consegnerà gratuitamente ai bisognosi, che altrimenti non si possono permettere adeguate cure farmaceutiche.