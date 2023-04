Raccolta dei farmaci In un anno recuperati oltre 100 mila euro per chi ne ha bisogno

Farmaci non scaduti a chi ne ha bisogno: solo nel 2022 a Lucca 10 farmacie coinvolte nel progetto hanno raccolto la bellezza di 4.665 medicinali recuperando così un valore di 100mila euro. E oggi le farmacie impegnate in questa mission solidale da dieci sono già salite a 17.

“E’ il momento di spingere sull’acceleratore - dice Salvatore Ingrosso, presidente dell’Ordine dei Farmacisti - Il progetto dimostra di funzionare, aiutando concretamente chi ne ha bisogno e anche tagliando costi stellari necessari per lo smaltimento dei farmaci non utilizzati. E’ sostenuto da Intesa Sanpaolo e Banco Farmaceutico e riguarda i farmaci validi non scaduti consegnati in confezioni integre direttamente alle farmacie che aderiscono all’iniziativa che a loro volta, attraverso il Banco Farmaceutico, entrano in contato con la Caritas e gli altri enti di assistenza che provvederanno a smistali alle famiglie bisognose. Spesso si tratta di famiglie ucraine, extracomunitari non iscritti al servizio sanitario nazionale“.

A illustrare questi primi importanti risultati anche Elio Rossi, presidente Farma Lucca, Bernardo Bernardi referente dei farmacisti volontari in protezione civile oltre ad alcuni titolari di farmacie. Eccole tutte: Angeli di via Santa Luca, Comunale 24 ore piazza Curtatone, Novelli via Sarzanese, S.Anna di Maffei Sandro in via Catalani, Farmacity Centro in via Mazzini, Farmacity via Marco Polo, Farmacia Castellani piazza Manzoni, farmacia Tobino via Battisti - queste ultime 4 sono di Viareggio. In più la Landi dottor Alessandro Pellegrini a Ponte a Moriano, Lunardi via delle Ville a San Cassiano a Vico, Antica Farmacia Betti di Massimo Betti in via Umberto a Bagni di Lucca, Nuova farmacia Ecologica piazza del Ponte Bagni di Lucca, farmacia Chiappa viale Pascoli Barga, Simonini via Canipaia Barga, Gaddi via Valmaira a Castelnuovo, Lupetti via san Giovanni a Pieve Fosciana, Mollica via Nazionale a Ponte All’Ania.

Inoltre, nella giornata dedicata alla colletta nella nostra provincia – informa Simone Giannoni di Banco Farmaceutico – 35 farmacie per 15 enti destinatari hanno raccolto 3.418 farmaci per 27mila euro di valore’. Una forte azione di contrasto alla povertà che si integra con l’iniziativa del farmaco sospeso.

Laura Sartini