Raccolta alimentare ultimo appuntamento in aiuto di chi ha bisogno

Difendere Lucca invita a partecipare all’ultima raccolta alimentare dell’anno, prevista per sabato 23 dalle 15 alle 17. L’appuntamento è alla sede del movimento, in via Pisana 25 a Sant’Anna, dove sarà possibile contribuire al sostegno di famiglie lucchesi in difficoltà. L’evento di sabato chiude il mese di aperture straordinarie in vista delle feste natalizie.Il movimento invita a portare generi alimentari a lunga conservazione come pasta, legumi, passata di pomodoro, biscotti, latte, tonno e biscotti (pagine social di Difendere Lucca, numero 327.3607777 o [email protected]).