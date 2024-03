Quirini e Tumbarello tornano a disposizione

In vista della sfida in chiave play-off di venerdì sera a Chiavari contro l’Entella, Gorgone ritrova Quirini e Tumbarello, che hanno scontato il turno di squalifica, ma dovrà rinunciare a Visconti, uno dei più positivi dell’ultimo periodo, bloccato da un malanno muscolare, la cui entità sarà valutata a fondo nei prossimi giorni. Al suo posto De Maria, che però è finito in diffida. Il resto dello schieramento ricalcherà quello di due settimane fa con Sabbione, Tiritiello, Benassai e De Maria "cerniera" difensiva davanti a Chiorra; Quirini, Gucher e Cangianiello a metà campo; Rizzo Pinna, Yeboah e Disanto tridente offensivo. I tifosi si apprestano a seguire in buon numero i rossoneri, con il tecnico che tornerà a guidare la squadra dalla panchina. Infine, dopo i due posticipi di Cesena (2-0 al Gubbio) e Sestri Levante (2-0 alla Recanatese), la classifica non è cambiata per quanto riguarda le prime dieci posizioni: Cesena 77, Torres 68, Carrarese 57, Perugia 55, Gubbio 51, Pescara 45, Pontedera 44, Juventus Next Gen 42, Arezzo 41, Lucchese decima con 39 punti.

e.p.