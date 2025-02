Quinto centenario della battaglia di Pavia, conferenza con Scalini

“1525, Pavia. La battaglia che cambiò l’Europa, da Van Orley a Crepax“, di Mario Scalini, critico d’arte. La conferenza è in programma per sabato prossimo 15 febbraio al Museo Nazionale di Villa Guinigi, sala conferenze, in occasione del quinto centenario della battaglia di Pavia, a ingresso libero. Lo studioso traccerà un percorso piuttosto inusuale che lega alla ricorrenza dell’anno – il mezzo millennio dalla battaglia di Pavia – la vocazione di Lucca a celebrare la grafica e il fumetto. La cosa, che può apparire ardita, ha di fatto una base oggettiva nella constatazione che l’evento di cui si tratterà ha avuto grandissima presa popolare, come altrimenti pochi altri fatti storici dell’età moderna, divenendo addirittura, e con frequenza, oggetto di giochi infantili. Nulla a che vedere con autoritarismo e militarismo come qualcuno paventa, ma piuttosto presa di coscienza corale ed adesione emotiva, collettiva, ad un fatto che rivoluzionò i tempi e che per di più a tutt’oggi, genera e riverbera conseguenze nel nostro quotidiano. Il 10 febbraio 2022 è scomparso, all’età di 94 anni, il grande sceneggiatore, fumettista e romanziere Mino Milani, noto per aver lavorato per il Corriere dei piccoli dal 1953, dove dal 1959 compaiono le prime grandi pagine con i soldatini di carta che rievocano i soldati della prima guerra d’indipendenza italiana e poi ogni tipo di armata, incluse quelle napoleoniche, come stimolo a ricordare il costume militare ed evocare storie come quelle degli eroi greci poi travasate negli odierni “war games”. Dall’esame degli arazzi di Capodimonte, realizzati su disegno di Bernard Van Orley, poco indagati nel dettaglio, si vuol ricostruire il senso della commissione e la loro storia, ma ancor più le vicende della giornata e dei suoi protagonisti con particolare attenzione alle notazioni militari e di ‘archeologia’ delle armi antiche e tecniche militari.