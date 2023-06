Quinte elementari di Montecarlo Conclusione in bellezza

In fine dei conti anche per loro è stato un...viaggio, che adesso approderà alla scuola Media. Il teatro dei Rassicurati di Montecarlo è stata la degna cornice della conclusione dell’anno scolastico delle classi quinte della scuola primaria "G. Puccini" di Montecarlo. Alla presenza del sindaco Federico Carrara e della dirigente scolastica Angelica Cecchi, è andato in scena "Il viaggio di Ulisse", sotto la direzione artistica di Alessandro Bianchi, con i bellissimi costumi cuciti da Cristina Cugusi e con la collaborazione delle maestre Ombretta Bucalossi, Alice Della Togna, Virna Fagni, Emanuela Rimanti e Angela Proietti. L’impressione è che si siano divertiti tutti, grandi e piccoli, nella costruzione e nella messa in scena di brillanti e fantasiose coreografie del gigante Polifemo con un occhio solo, delle sirene di verde vestite e tutti gli altri personaggi. Oltre 50 bambini si sono alternati sul palco.

M.S.