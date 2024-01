“Qui in via San Giorgio schiamazzi notturni. Caos fino alle 3, ma nessuno interviene“

Protesta una lettrice, Gianna Traverso Coli, che scrive per denunciare come in via San Giorgio lo schiamazzare vada avanti fino alle 2 e altre volte oltre le 3 di notte. "In via S. Giorgio (ormai da almeno un paio d’anni) – scrive – la situazione della movida sta peggiorando tanto che alcune sere fa sono intervenute due auto della polizia per un’aggressione a una donna che aveva con sé una bambina". Ricorda poi una lettera inviata dall’amministratore del condominio nel novembre scorso al sindaco Pardini, all’assessore Minniti e al comandante della Polizia municipale Prina.

"Il grave disturbo – vi si legge – è stato intollerabile durante tutta l’estate e permane ancora oggi tutte le notti, dal lunedì al sabato; il forte rumore si protrae fino alle 2/3 del mattino. Il gestore del bar ha esposto l’orario di apertura e contattato, sostiene che, gli ubriachi, arrivino da altri locali che chiudono prima. Vorrei aggiungere che, in una recente assemblea condominiale, è stato sollevato il problema e tutti i proprietari hanno chiesto di provvedere a risolvere la situazione in quanto ciò comporta anche la diminuzione del valore della proprietà. Sono stati chiamati i Carabinieri, la Polizia (la Polizia Municipale purtroppo dopo mezzanotte non è presente) senza esito alcuno... Forse non sono a conoscenza del nuovo Regolamento di Polizia Municipale; forse basterebbe informare il Prefetto e il Questore. Da luglio 2023 il nuovo Regolamento di Polizia Municipale prevede un intervento per la salvaguardia della quiete pubblica. Ma ancora più importante è il Codice penale". Per ora, è rimasto tutto lettera morta.