“Questo non s’ha da fare“. Sul palco la bella sfida nel nome di Manzoni

“Questo... non s’ha da fare“. Il teatro per ragazzi prende suggerimenti da I promessi sposi di Alessandro Manzoni per questa gustosa rappresentazione al teatro cittadino firnata da Valeria Cavalli e Claudio Intropido, collaborazione didattica Prof.ssa Simonetta Muzio con Andrea Robbiano e Flavia Marchionni. Un romanzo che abbiamo letto, riassunto, visto in tv, ne sono stati fatti sceneggiati, parodie persino fumetti e quindi come fare a raccontarlo ancora? “Noi ci abbiamo provato con il dovuto rispetto e un po’ di disubbidienza che non guasta mai – così la compagnia – . Abbiamo immaginato come può essere nata l’idea di un romanzo così famoso, abbiamo divagato andando fuori tema inciampando nelle virgole, nei punti e virgola che sono una caratteristica del fraseggio manzoniano e, nonostante sia stato scritto molti anni fa, abbiamo scoperto la sua modernità. È nato quindi uno spettacolo che non vuole essere un “bigino” che sintetizza i trentotto capitoli ma un gioco fra i due protagonisti“. Un titolo che è una sfida dichiarata. E poi come disse Manzoni stesso, “se vi annoieremo, non s’è fatto apposta”.